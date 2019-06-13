13.06.2019 17:15
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Yıldız Kızlar Türkiye Voleybol Şampiyonası

Yıldız Kızlar Türkiye Voleybol Şampiyonası'nda Fenerbahçe birinci oldu.

Yıldız Kızlar Türkiye Voleybol Şampiyonası'nda Fenerbahçe birinci oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda 16 takım mücadele etti.
Etkinlikte, Fenerbahçe şampiyonluğa ulaşırken, ikinci sırada Eczacıbaşı, üçüncü sırada ise Gelişim Koleji yer aldı.
Dereceye giren takımların ödülleri, final müsabakalarının ardından törenle takdim edildi.
Yıldız Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası ise 18-23 Haziran tarihlerinde Kocaeli'de düzenlenecek.Yıldız Kızlar Türkiye Voleybol Şampiyonası
Kaynak: AA
Kocaeli, Fenerbahçe, Türkiye, Spor

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