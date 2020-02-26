Yıldız Kızlarımız, Manisa Finaline yükseldi

Yıldız Kızlar Voleybol Ligi'nde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyesporumuz, yarı final müsabakasında MOSTEM ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu karşılaşma Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynandı. Rakibi karşısındaki etkili oyununu müsabaka boyunca sürdüren Yıldız Kızlarımız, MOSTEM'i 25-14, 25-20 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla Manisa Büyükşehir Belediyespor Yıldız Kızlar Voleybol takımımız, adını Manisa finaline yazdırdı.

Finalde Rakip Seramiksan

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yıldız Kızlar takımımız, final müsabakasında Seramiksan ile karşı karşıya gelecek. Müsabakanın tarihi ve saati Voleybol Manisa İl Temsilciliği tarafından belirlenecek.