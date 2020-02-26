Haberler » Güncel » Yıldız Kızlarımız, Manisa Finaline yükseldi - Haber

Yıldız Kızlarımız, Manisa Finaline yükseldi

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yıldız Kızlar Voleybol takımımız, yarı final müsabakasında karşılaştığı MOSTEM'i 3-0'lık skorla geçerek adını finale yazdırdı.

26.02.2020 16:12 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:13Yıldız Kızlarımız, Manisa Finaline yükseldi

Yıldız Kızlar Ligi'nde mücadele eden Büyükşehir Belediyesporumuz, yarı final müsabakasında MOSTEM ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu karşılaşma Çok Amaçlı Salonu'nda oynandı. Rakibi karşısındaki etkili oyununu müsabaka boyunca sürdüren Yıldız Kızlarımız, MOSTEM'i 25-14, 25-20 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla Manisa Büyükşehir Belediyespor Yıldız Kızlar Voleybol takımımız, adını Manisa finaline yazdırdı.

Finalde Rakip Seramiksan

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yıldız Kızlar takımımız, final müsabakasında Seramiksan ile karşı karşıya gelecek. Müsabakanın tarihi ve saati Voleybol Manisa İl Temsilciliği tarafından belirlenecek.


Büyükşehir Belediyespor, voleybol, Manisa, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:03  Kadayıflı muhallebi tarifi! Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır? Kadayıflı muhallebi malzemeleri nelerdir?
13:59  Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu?
13:54  Ramiz Dayı sözleri neler? Ramiz Dayı'nın unutulmaz sözleri nelerdir? Tuncel Kurtiz'in en meşhur replikleri!
11:12  Hz. Ali sözleri nelerdir? Hz. Ali'den hikmet, bilgelik ve maneviyat dolu sözler!
09:56  Sabahattin Ali en çok beğenilen sözleri neler? Sabahattin Ali kitaplarından en güzel alıntılar nelerdir? Sabahattin Ali şiirleri!
26.02.2020 18:51:24