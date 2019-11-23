Haberler » Spor » Yıldız Milli Eskrim Takımı, Avrupa'da iki madalya aldı - Spor

Yıldız Milli Eskrim Takımı, Avrupa'da iki madalya aldı

Yıldız Milli Eskrim Takımı, Avrupa Yıldızlar Circuit Turnuvası'nın ilk gününde kılıç kategorisinde birer gümüş ve bronz madalya kazandı.

23.11.2019 21:08 | Son Güncelleme: 23.11.2019 21:08Yıldız Milli Eskrim Takımı, Avrupa'da iki madalya aldı
Yıldız Milli Eskrim Takımı, Yıldızlar Circuit Turnuvası'nın ilk gününde kılıç kategorisinde birer gümüş ve bronz madalya kazandı.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda Tuğçe Rana Kaya, Beliz Soyak, Delfinsu Aydoğan, Maya Kerkeser'den oluşan milli takım, gümüş madalyanın sahibi oldu.
Sude Aksel, Berfin Nur Özarslan, Begüm Alkaya, Damla Erdağlı'dan oluşan Türkiye 3 ekibi ise bronz madalya elde etti.
Yıldız erkekler kılıç kategorisinde Bilgehan Şahlan da bireysel kategoride beşincilikte kaldı.

Avrupa, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
21:27 İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş maçından notlar
21:24 Futbol: TFF 1. Lig
21:22 Trabzonspor maçının ardından
21:22 Antalya Uluslararası Kadınlar Hentbol Turnuvası sürüyor
21:20 Fenerbahçe'ye Malatya'da coşkulu karşılama
21:11 Cenk Tosun'lu Everton evinde Norwich City'ye yenildi
21:08 Leicester City deplasmanda Brighton & Hove Albion'ı devirdi
19:35 Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti
19:11 Lider Barcelona zorlandığı maçta Leganes'i 2-1 yendi
18:53 Konyaspor 0-0 Beşiktaş / Canlı
18:43 Bursa'da ilginç anlar! Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı
16:19 Kastamonu'da bir kadın tartıştığı kocasının cinsel organını kesti
15:15 Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
11:42 Bakan, hayvanların kulağına takılacak küpeyi tanıttı: Dünyada bir eşi daha yok
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 21:30:15