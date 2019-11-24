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Yıldız, Öğretmenler Gününü kutladı

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

24.11.2019 13:13 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:18Yıldız, Öğretmenler Gününü kutladı
AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Başkan Yıldız, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi, "Bizler, kalemi kılıçtan üstün gören bir medeniyetin mensupları olarak, tarihinin her döneminde eğitime, öğrenmeye ve bilgiye büyük önem vermiş ve en büyük saygıyı öğretmene göstermiş bir toplumuz. Milletimiz, öğretmenlerimizi her zaman aziz ve muteber saymıştır. Hatta verilen kıymet öyle bir noktaya gelmiştir ki alimin mürekkebi şehidin kanı kadar kutsal sayılmıştır. Aramızdan ayrılan ve görevi başındayken şehit olan öğretmenlerimizi rahmet ve şükranla anarken bu kutsal mesleği seçen öğretmenlerimiz ile emekli olmuş öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Bahattin Yıldız, Şanlıurfa, AK Parti, Yaşam

Kaynak: İHA

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