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Yıldız oyuncu Daniel Sturridge futboldan men edilebilir

Trabzonspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna katarak büyük sansasyon yarattığı Daniel Sturridge ile ilgili Bordo Mavililer'i şoke eden bir haber geldi. Ada basınındaki haberlere göre 30 yaşındaki İngiliz santrforun daha önce bulaştığı bahis şikesi nedeniyle futboldan men edilme ihtimali gündemde.

18.09.2019 14:50

Trabzonspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna katarak büyük sansasyon yarattığı Daniel Sturridge ile ilgili Bordo Mavililer'i şoke eden bir haber geldi. Ada'nın en yüksek tirajlı The Sun gazetesinin okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre 30 yaşındaki İngiliz santrforun futboldan bir süre daha men edilme ihtimali gündemde.

6 MAÇ MEN CEZASI ALMIŞTI

Gazete, İngiltere Futbol Federasyonu FA'in yıldız futbolcuya geçtiğimiz Temmuz ayında bahis şikesi gerekçesiyle verilen 6 maç men ve 75 bin sterlin para cezasına itiraz ettiğini ve kararın bozulması hâlinde Türkiye Futbol Federasyonu'na oyuncunun lisansının iptal edilmesi için başvuruda bulunacağını yazdı.

2017/18 sezonunun devre arasında Liverpool'dan West Bromwich Albion'a kiralanan Sturridge, aynı dönemde kardeşi Leon'a Sevilla'ya transferi için bahis oynatmış ve hakkında görülen davanın ardından hüküm giymişti. Dünyaca ünlü forvet, hafta sonunda oynanan Gençlerbirliği maçında Bordo Mavili formayı ilk kez giymişti. (Fanatik)

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Yıldız oyuncu Daniel Sturridge futboldan men edilebilir

Daniel Sturridge, Trabzonspor, The Sun, Spor

YORUMLAR(3)
TOPRAK5353:bende diyorum trabzonspor bunu niye aldı. bursa, kayseri vs. artık daha rahat yapar trabzon şikeyi :))
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DURAN TEKERLEK:bu adam trabzonun başına bela olur. demedi demeyin. gençlerbirliği maçında ağrılarım var deyip oynamak istemedi, parasını alınca oynamaya karar verdi. bahis işleriyle vs uğraşır. işi futboldan çok, para gibi.
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AEÇ:uy aha :)))))
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