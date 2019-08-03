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Yıldız oyuncu Keanu Reeves, yeni filmi için tanınmaz hale geldi

Son olarak John Wick 3 filmiyle hayranlarının karşısına çıkan yıldız oyuncu Keanu Reeves, yeni filmi Bill&Ted 3 için imaj değiştirerek tanınmaz hale geldi.

03.08.2019 16:46
Yıldız oyuncu Keanu Reeves, yeni filmi için tanınmaz hale geldi

Ünlü oyuncu Keanu Reeves başrolünde yer aldığı Bill&Ted 3 filminin setinde görüntülendi. Rol gereği imajını değiştiren oyuncu tanınmaz haldeydi.

KİLO ALIP SAÇ VE SAKALLARINI UZATTI

Oldukça kilo alan, saç ve sakallarını uzatan başarılı oyuncuyu görenler gözlerine inanamadı.

2020'DE VİZYONA GİRMESİ BEKLENİYOR

Reeves'in yer aldığı komedi filmi Bill & Ted Face the Music, 1989 yılında çekilen Bill & Ted's Excellent Adventure filminin devam projesi.

Kid Cudi, William Sadler, Jayma Mays ve Samara Weaving, yeni filmde yer alacak isimler arasında. Yönetmenliğini Dean Parisot'ın üstlendiği komedi filminin 2020'de vizyona girmesi bekleniyor.


Türk Eğitim Derneği, Keanu Reeves, Magazin

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