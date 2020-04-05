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Yıldız oyuncu önce cinsel ilişki partisi düzenledi, sonra "Evde kal" dedi

Manchester City forması giyen İngiliz oyuncu Kyle Walker'ın, vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yapmadan önce bir arkadaşı ile birlikte cinsel ilişki partisi düzenlediği ortaya çıktı. İngiliz ekibi, Kyle Walker'a ceza vereceğini açıklarken, 29 yaşındaki oyuncu da yaptığı hareket nedeniyle özür diledi.

05.04.2020 11:56 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:09

İngiltere Premier Lig futbolcuları, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle alınan karantina kurallarını delmeye devam ediyor. Daha önce Grealish, Dele Alli, Niasse gibi futbolcuların yer aldığı listeye her gün bir yenisi ekleniyor. Karantina kurallarını bozan son ismin Manchester City forması giyen Kyle Walker olduğu öğrenildi. The Sun'da yer alan habere göre yıldız futbolcu, evinde bir arkadaşı ve iki hayat kadını ile birlikte evinde cinsel ilişki partisi düzenledi. Kyle Walker'ın, cinsel ilişki partisi düzenlediği günün ertesinde 'Evde kal' çağrısı yapması dikkat çekti.

WALKER'IN EVİNE GİDEN KADIN KONUŞTU

Manchester City yönetiminin sağlığını hiçe saydığı ve sosyal mesafe kuralını çiğnediği için Kyle Walker'a ceza vereceği belirtildi. Walker ise yaptığı hareketin yanlış olduğunu kabul ederken, özür diledi. Geceye katılan eskortlardan Louise McNamara, olay gecesini anlattı. Walker'ın evine gece 22:30 gibi gittiğini belirten Louise McNamara, evde bir kadının daha olduğunu, daha sonrasında da Walker'ın bir arkadaşının daha geldiğini söyledi. evde üç saat kaldıklarını belirten McNamara "O anda kim olduğunu bilmiyordum. Ancak birkaç fotoğrafını çekmiştim. Futbolcu olduğunu sonradan öğrendim" dedi. McNamara, yıldız futbolcunun ertesi gün 'Evde kal' çağrısı yaptığını görünce çok şaşırdığını belirtti.

Yıldız oyuncu önce cinsel ilişki partisi düzenledi, sonra 'Evde kal' dedi

SEVGİLİSİNİ DE ALDATMIŞTI

Kyle Walker, daha önce de özel yaşantısı nedeniyle gündeme gelmişti. 29 yaşındaki futbolcu, uzun süreli sevgilisi Annie Kilner'dan, model Lauryn Goodman ile ilişkisi ortaya çıkınca ayrılmıştı. Daha sonra Lauryn Goodman'ın, Kyle Walker'dan hamile kaldığı belirtilmişti. Kyle Walker'ın ismi, koronavirüs nedeniyle liglerin ertelendiği hafta birçok futbolcu ile birlikte sabah kadar gece kulüplerinde gezdiğinde de duyulmuştu. Son dönemde futbolundan çok özel hayatındaki olaylarla konuşulmaya başlana Kyle Walker'ın menajerinin duruma çok sinirlendiği ve yıldız futbolcuyu sert bir dille uyardığı ifade edildi.

Yıldız oyuncu önce cinsel ilişki partisi düzenledi, sonra 'Evde kal' dedi

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Yıldız oyuncu önce cinsel ilişki partisi düzenledi, sonra ’Evde kal’ dedi
Etiketler: Manchester City, Kyle Walker, Spor

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İngiliz oyuncu önce cinsel ilişki partisi düzenledi, sonra 'Evde kal' dedi
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