Yıldız oyuncu Rami Malek, Daniel Craig'in kendisini öptüğünü itiraf etti

25'inci Bond filminde kötü karakteri canlandıran 38 yaşındaki oyuncu Rami Malek'ten ağızları açık bırakan bir itiraf geldi.

"BİR ANDA ÇEKİP BENİ ÖPTÜ"

Çekimleri süren son James Bond filminde başrol '007'yi oynayan 51 yaşındaki Daniel Craig'in düşmanını canlandıran Rami Malek katıldığı son programda Craig ile çalışmanın nasıl olduğu sorusuna verdiği cevapta şaşırtan bir itirafta bulundu. Başarılı oyuncu, "Karmaşık bir sahne vardı. Onun provasında bir yandan da beyin fırtınası yapıyorduk. Saatler süren sohbet sırasında Craig, bir anda beni kendine çekip öptü" dedi.

"BENİM İÇİN ZOR DENEYİMİMDİ"

Bu açıklama ile sunucuları şaşkına çeviren Malek, "Benim için zor bir deneyimdi" dedi.

"FARKLI BİR TERÖRİST OLACAK"

Filmde canlandıracağı karakterle ilgili konuşan Rami Malek "Rolü kabul etmeden önce onun terörist oluşunun bir ideoloji veya dinle bütünleştirilmesini istemiyordum. Hollywood'da sık sık gördüğümüz bu durumu devam ettirmek istemedim. Bu yüzden karşımızda alıştığımızdan çok daha farklı bir terörist olacak" demişti.