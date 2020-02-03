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Yıldız pehlivanlar il birinciliği için mindere çıktı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Yıldız Erkekler Greko-Romen ve Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası seçme müsabakaları tamamlandı.

03.02.2020 12:00 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:05Yıldız pehlivanlar il birinciliği için mindere çıktı
Gençlik ve İl Müdürlüğü Güreş İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Yıldız Erkekler Greko-Romen ve Serbest Güreş Şampiyonası seçme müsabakaları tamamlandı.

01-02 Şubat 2020 tarihleri arasında İl Müdürlüğü spor salonunda yapılan müsabakalara 7 spor kulübünden toplamda 72 sporcu katıldı. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcular Yıldız Erkekler Greko-Romen ve Serbest Güreş Türkiye Grup birinciliklerinde Kayseri'yi temsil etme hakkı kazandı. Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile verildi. - KAYSERİ

Türkiye, Talas, Spor

Kaynak: İHA

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