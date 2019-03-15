15 Mart 2019, 12:56
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Yıldız Ragbi Oyuncusu Cami Saldırısına Gözyaşları İçinde Tepki Gösterdi!

Yeni Zelandalı ragbi oyuncusu Sonny Bill Williams, ülkesinin Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırısına büyük tepki gösterdi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından terör saldırına ilişkin video paylaşan Müslüman rugbici Williams, "Duygularımı dile getirecek kelimeler bulmakta zorlanıyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailesine başsağlığı diliyorum. Tüm dualarım sizinle." ifadelerini kullandı.

Terör saldırısının Yeni Zelanda'da gerçekleşmesinden dolayı derin üzüntü duyduğunu vurgulayan Williams, "İnşallah, bugün camideki saldırıda hayatını kaybedenler, cennete intikal etmiştir." yorumunu yaptı.

Yeni Zelanda Milli Takımı ile dünya şampiyonluğu yaşayan 33 yaşındaki Sonny Bill Williams, kulüp kariyerinin ilk yıllarında Christchurch kenti takımı Crusaders'da da forma giymişti.

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Twitter, Williams, 3. Sayfa, Spor, Dünya


YORUMLAR (6)
MR ERİC AMCA: Bu olayın arkasında Avrupa birliği var. İngiltere ye gözdağı veriyorlar. Eğer Avrupa birliğinden çıkarsanız müslüman lar sizi katleder mesajı veriyorlar.
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  • BENCE İSRAEL VAR : tüm dünyayı hakimiyeti altına alarak güvenlik benden sorulur, bana muhtaçsınız mesajı veriyordur
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KEREMCAN: Allah Bü mübarek günde mekanlarini cennet etsin.bu olaylar Hep kiskirtmaci siyasetcinin yüzünden oluyor,
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NUR: Havlama kopek bırda işin olmadın o zaman dinsizlerın yanına haydeeeeee
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UFUK : İyi o zaman sen yaşama ataist
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