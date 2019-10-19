Haberler » Magazin » Yıldız şarkıcı Demi Lovato'nun internete çıplak fotoğrafları sızdırıldı

Yıldız şarkıcı Demi Lovato'nun internete çıplak fotoğrafları sızdırıldı

Amerikalı şarkıcı ve model Demi Lovato'nun Snapchat hesabı hacklendi. Hacklenen hesaptan Demi'nin çıplak fotoğrafları paylaşıldı.

19.10.2019 14:32

Dünyaca ünlü şarkıcı Demi Lovato'nun başı siber korsanlarla dertte. 27 yaşındaki şarkıcının Snapchat hesabını ele geçiren siber saldırganlar, genç şarkıcının özel fotoğraflarını internete sızdırdı.

FOTOĞRAFLARI BİR SİTEDE PAYLAŞILDI

Hesaptan Demi'nin fotoğrafları "Daha fazla çıplak fotoğraf için Discord sohbet kanalına katılın" başlığı ile paylaşıldı. Sohbet kanalı Discord'un sözcüsü kendi sitelerinin adını kullanan, bu şekilde yasa dışı davranışlarda bulunan kişilere karşı tolerans sağlamayacaklarını ve gereken yasal adımı atacaklarını söyledi.

HAYRANLARINDAN DESTEK MESAJI GELDİ

Fotoğraflar hesapta yaklaşık bir saat kaldıktan sonra kaldırıldı. Genç şarkıcıya hayranlarından da destek mesajları geldi.

"BİR İNSAN BUNU NİYE YAPAR?"

Geçen yıl Temmuz ayında aşırı doz uyuşturucu kullandığı için ölümden dönen ABD'li yıldız şarkıcıya yapılan bu saldırıyı hayranları, "Bir insan bunu niye yapar? Demi bunların hiçbirini hak etmedi" ifadelerini kullandı.

Yıldız şarkıcı Demi Lovato'nun internete çıplak fotoğrafları sızdırıldı

Amerika Birleşik Devletleri, Demi Lovato, Magazin

YORUMLAR
Son Dakika Magazin Haberleri
14:32 Yıldız şarkıcı Demi Lovato'nun internete çıplak fotoğrafları sızdırıldı
13:47 Berkay, Bursalıları coşturdu
11:34 Cem Yılmaz, Akasya'da sevenleri ile buluştu
08:58 1. Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali ödül töreni yapıldı
08:46 Tarihe tanıklık eden gazeteler
08:45 Şarkıcı Hadise, İstanbul'u terk eden annesini ikna edemedi
07:24 Demet Akalın, Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin ile hediye saat yüzünden tartıştı
19.10.2019 15:49:56