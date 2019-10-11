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Yıldız şarkıcı Rihanna: Trump şu anda Amerika'daki en akıl hastası insan

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, ABD'deki silahlı saldırıları akıl hastalığına bağlayan, Donald Trump'a "Şu sıra Amerika'daki en akıl hastası insan, bizzat Başkan gibi görünüyor" dedi.

11.10.2019 14:42

Yıldız şarkıcı Rihanna, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelttiği sert eleştirileriyle gündeme geldi. Çıkardığı makyaj markasıyla dünyanın en çok kazanan şarkıcıları arasında yer alan Rihanna, Vogue dergisine verdiği röportajda "Şu sıra Amerika'daki en akıl hastası insan, bizzat Başkan gibi görünüyor" dedi.

SALDIRGANLARA "AKIL HASTALARI" DEMİŞTİ

Ağustos ayında El Paso Texas ve Dayton Ohio'da üst üste düzenlenen, 31 can alan ve failleri beyaz olan katliamlarla ilgili Trump'ın "Alçakça eylem" demekle yetinmesine, Rihanna "Hımm, Donald terörizmi yanlış telaffuz ettin" paylaşımıyla tepki göstermişti. Daha sonra Trump, gazetecilerle sohbetinde, bu iki ayrı silahlı saldırının gerisindeki faillerden "Çok, çok ciddi akıl hastaları" diye söz etmişti.

"AKIL HASTASI BİZZAT KENDİSİ"

31 yaşındaki Barbadoslu sanatçı, Vogue dergisine yaptığı değerlendirmede şu vurguda bulundu: "El Paso'daki aynı Walmart mağazasına aynı silahla bir Arap erkeğini koyun, Trump asla oturduğu yerden bunun 'akıl hastalığı sorunu' olduğu açıklamasını yapmazdı. Şu sıra Amerika'daki en akıl hastası insan, bizzat Başkan gibi görünüyor."

"BU TAMAMEN IRKÇILIKTIR"

Saldırıların insanların ırkına ve etnik kökenine göre sınıflandırıldığını söyleyen Rihanna "Ten rengine göre farklı sınıflandırılıyor. Bu yüze bir tokattır. Tamamen ırkçılıktır" dedi.

Yıldız şarkıcı Rihanna: Trump şu anda Amerika'daki en akıl hastası insan

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Rihanna, Vogue, Magazin, Güncel

YORUMLAR(9)
DJ BORİS BREJCHA:KİMSENİN DİYEMEDİĞİNİ DEMİŞ . BRAVO.
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DF:Bu kadını seviyorum dostum :)
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DİYARBAKIR''LI:Kesinlikle katılıyorum Reyhan kardeşimize.
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SAMİM:Öküz Reyhan değil Rihanna
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COŞKUN ÇAKIROĞLU:Rihanna come to TRABZON
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SADIK ACAR:rihanna asil kişiliktir sonuçta oda siyah bir anneden şevkatli şekilde dogmuştur ezilenlerin yanındadır.
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ZİYAA:Çok doğru söylemişsin Rihanna helal olsun sana, seviyorum seni kız.
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Y. HASAN:yani dogru soyluyor ri kardesimiz
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ADINIZI YAZIN:ülkede ki mültecileri avrupaya yollayın
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