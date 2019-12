Sinema dünyasının efsane bilim kurgu serilerinden Yıldız Savaşları'nın yeni bölümü 'Star Wars: The Rise of Skywalker (Yıldız Savaşları: Skywalker'ın yükselişi)' aralık ayının üçüncü haftası beyaz perdede milyonlarca hayranı ile buluşacak.Skywalker üçlemesinin finalini yapan bölüm Direniş'in (The Resistance) özgürlük adına verdiği son büyük savaşı ve Star Wars evreninin sevilen karakterlerinin bu uğurda tekrar bir araya gelmesini anlatıyor.