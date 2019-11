"Yıldız Teknik Üniversitesi Kalite ve Akreditasyon Çalıştayı"

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), "İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Kalite ve Akreditasyon Çalıştayı" düzenledi.YTÜ Davutpaşa Yerleşkesi Otağ-ı Hümayun salonunda gerçekleşen çalıştay, YTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Aydın ve YTÜ Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin'in konuşmaları ile başladı.Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Kenan Aydın, üniversitelerdeki rekabet ortamı, beşeri beceri, eğitimde kalite ve bağımsız bir akreditasyon kuruluşunun aşamaları hakkında bilgi vererek, kaliteyi artırmak için atılan adımların ve oluşumların önemini anlattı.YTÜ Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin de dekanlar bünyesinde gerçekleştirilen çalıştayın ilk kez düzenlendiğini belirterek, şöyle konuştu:"Burada elde ettiğimiz kazanımların, tüm Türkiye 'de paylaşılmasını temenni ediyorum. YTÜ olarak üzerimize ne düşüyorsa onu yapabiliriz, çok fazla ara işlemlere gerek yok çünkü çok hızlı yol katetmemiz ve en kısa sürede dernekleşme sürecini başlatmamız lazım. Bu aşamada, kendi birimimizin kurulması ve diğer toplantımızın da ne zaman ve nerede olacağını kararlaştırmamız lazım.""Teknoloji her şeyi altüst ediyor"Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas ise "Yükseköğretimde Kalite ve Akreditasyon" isimli sunumunda, 2017'de bağımsız kalite kurulunun oluşturulduğunu ve günümüzde 13 kalite ajansının olduğunu belirterek, Türkiye'ye özgü bir sisteme sahip olduğunu söyledi.İnsanoğlunun artık teknolojiye yetişmek için çaba sarfeder hale geldiğine işaret eden Elmas, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Teknoloji her şeyi altüst ediyor. Radikal bir değişim diyoruz, bu değişim hareketi olunca karşınızda da büyük bir değişim bulacaksınız. Çalıştayda konuşulanları gidip paylaşsanız yine bir değişim olmayacak, insanlar size değişmemek için direneceklerdir. Değişim ancak şöyle olur, sizden açık, yalın ve sade bir sistem kurabilirseniz karşı tarafı kolayca ikna edebilirsiniz ki siz, mühendisliğe, tıbba göre eğitime göre en zor durumdasınız. Ama bu zorluğu biraz basitleştirip, anlatırsanız çok kolay bir hale dönüştürebilirsiniz. Dünyada da kalite ve akreditasyon konuşulduğunda artık bu sistem haline geldi. Amerika'da da son 3-4 senedir yoğun bir şekilde kalite ve akreditasyon tartışılıyor.""Üniversitelerde danışmanlık ihtiyacı artıyor"YTÜ İİBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş ise "Yükseköğretimdeki Gelişmelerin İİBF'lere Etkisi ve Akreditasyon" isimli sunumunda, kitleleşme sürecinde öğretim programlarının ve sınıflarda oluşturulan demografik özelliklerin değiştiğini ifade ederek, dijitalleşmeye hazırlık yapılması gerektiğini dile getirdi.İş ve meslek tanımlarının da günümüzde değişime uğradığını ifade eden Erdoğmuş, hayatın herhangi bir anında elde edilen yetkinliği üniversitelerde belgeleyip, muafiyet almak gerektiğini kaydetti.Erdoğmuş, yükseköğretimde yaşanan değişimleri anlatarak, şunları söyledi:"Üniversitelerde danışmanlık ihtiyacı artıyor ve yeni nesle hitap edebilme noktasında öğrenciye verilen eğitim içeriğinin aktarılmasında yeniliklere gidilmesi gerekiyor. Bu kapsamda yaşam boyu öğrenme, dijital ve geleneksel eğitim yöntemlerinin harmanlanması, uluslararasılaşma ve öğrenci hareketliliğinde artış, kalite geliştirme ve akreditasyon, finansal sürdürülebilirlik ve gelir çeşitliliği, yönetişim, performans ve hesap verebilirlik konularında değişimlere ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Yükseköğretim finasmanı konusunda, her kurum kendisi de finans-kaynak üretmelidir. Vakıf üniversiteleri geliştirilmeli ve kurumsal itibarı olan üniversiteler dikkate alınmalıdır. Akreditasyonun değer katması gereklidir, aksi takdirde bürokrasiden ibaret kalacaktır."Türkiye'deki İktisadi İdari Bilimler Fakülte dekanlarının katıldığı çalıştayda, iktisadi ve idari bilimler anında akreditasyon süreçlerinin mevcut durumu, örgütlenme ve işleyişi ile iyileşme alanları üzerinde duruldu. "Ulusal akreditasyon kuruluşu örgütlenmesi nasıl olabilir?, Ulusal akreditasyon kuruluşunun işleyişi nasıl olabilir?" gibi sorulara da yanıt arandı.