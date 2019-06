Yıldız Teknik Üniversitesi'nden "Harezmi Eğitim Modeli'ne katkı

Kaynak: AA

Öğrencilerimizin merakla öğrenme kapasiteleri gerçekten olağanüstüdür." dedi.Bin 145 uygulayıcı öğretmen, 4 bin 112 öğrencinin 32 haftalık uygulama sürecinin anlatıldığı Harezmi Eğitim Şenliği, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.TRT Radyo Çok Sesli Gençlik Korosu'nca seslendirilen İstiklal Marşı'ndan sonra eğitim modelinin detaylarıyla anlatıldığı video ve Harezmi Uygulayıcı öğretmen, öğrenci görüşleri filmi izlendi.Şenliğin açılışında konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı 2019-2020 eğitim-öğretimden bir önceki yılda çalışmaların sergilenme ve değerlendirmelerini birlikte yürüttüklerini belirterek, "Diğer yandan da bir sonraki eğitim-öğretim yılının da yatırımlarını konuşuyor ve neler yapabileceğimizi değerlendiriyoruz. Bu değerlendirmeler içerisinde vazgeçmeden sürdürmek istediğimiz önemli çalışmalardan biri de Harezmi Eğitim Modelidir." dedi.Eğitim modelinin bu seneki uygulanmasının, gelecek sene için yeni bir umut ve bakış açısı kazandıracağını dile getiren Yazıcı, şunları kaydetti:"Projemiz üç sene önce Milli Eğitim Bakanlığımızın desteğiyle başlayan ve bugün 16 ilde uygulamaları devam eden, aynı zamanda Özbekistan'dan gelen katılımcılarımızla da genişleme heyecanı olan bir projedir. Eğitim-öğretimde sürdürülen çalışmaların hepsi başlangıç itibariyle çok yenilikçidir ve yeni umutlar vadeder. Öğrencilerimizin merakla öğrenme kapasiteleri gerçekten olağanüstüdür."Yazıcı, öğrencilerin, öğrenme heyecanlarını ve kapasitelerini eğitimciler, yetişkinler, sosyal çevre ve etkileşim içerisinde bulundukları herkesin geliştireceğini veya söndüreceğini vurgulayarak, "Bu nedenle biz eğitimcilere ve çocuklarımızın etkileşim içerisinde bulunduğu herkese çok önemli bir iş düşüyor. Çocuklarımızın heyecanını geliştirmek adına çok farklı yöntemler, teknikler, öğrenme yaklaşımları içerisinde hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Harezmi Eğitim Modeli de çocuklarımızın bilişsel ve duygusal gelişimini çok önemli oranda ateşleyen ve destekleyen yenilikçi bir uygulamadır. 2023 Eğitim vizyonumuzla da değerlendirdiğimiz zaman fiziksel, biyolojik ve dijital olanın bir bedende vücuda gelmesi olarak ifade edilen çok önemli bir uygulamasıdır." şeklinde konuştu."Dünyadaki gelişmeler, ülkemizdeki eğitim gelişmeleriyle doğrusal ilişki kuruyor"İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, 2023 vizyon belgesinin en önemli felsefik yaklaşımlarından birinin de çocuğa ontolojik bir temelle bakması olduğunu anımsatarak, çocukların bir bütünlük içerisinde ele alınmasının önemine dikkati çekti.Disiplinler üzeri bir yaklaşımın, öğrenciler üzerindeki etkisinin sadece öğrenme yetisini değil, bütün bir yaklaşımla geliştiğini ifade eden Yazıcı, konuşmasını şöyle tamamladı:"Harezmi Eğitim Modeli'ndeki isteğimizi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni orta öğretim tasarımındaki yaklaşımla karşılaştırdığımızda hepsinin bütünleşen bir politika olduğunu görüyoruz. Dünyadaki gelişmeler, ülkemizdeki eğitim gelişmeleriyle çok doğrusal ilişki kuruyor. Bu bağlamda Harezmi Eğitim Modeli de bu çerçeve içerisinde gerçekten hepimize yenilikçi bir tasarım olarak iyi bir örnek uygulama diye düşünüyorum. Bu çalışmanın içerisinde olan herkese ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum."Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin de Harezmi Eğitim Modeli Şenliğine ev sahipliği yapmaktan dolayı onur duyduğunu belirterek, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin bir asırlık çınar olduğunu ve 108. yılını kutlayacağını söyledi.Devletin koyduğu vizyoner hedeflere katkı sağlamak ve bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 vizyonuna katkı sağlamanın her paydaşın görevi olduğunu dile getiren Şahin, "Biz bir kurumun, devletin koyduğu milli hedeflere hangi oranda katkı sağlıyorsa o kadar başarılı olacağını söylüyoruz. Her kurumun kendi hedefleri vardır ama asıl hedef, devletin koyduğu milli hedeflerdir. Biz de bir paydaş olarak, İstanbul'daki tüm İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzde yaptığımız protokoller çerçevesinde her türlü katkıyı koşulsuz vermeyi taahhüt ettik." dedi.Prof. Dr. Şahin, Harezmi Eğitim Modeli'nin sürdürülebilir olması için koşulsuz katkı vermenin şart olduğunu işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:"İnşallah bu eğitim programlarımız sürdürülebilir olur ve kesintiye uğramaz. Türkiye'de, geçmişte bir deneme ve el yordamıyla bazı eğitim modelleri bulma arayışı geride kalmış olsun ve bilimsel metotları uygulayarak yeni bir modeli ve geleceği oluşturalım diyorum. 32 haftadan bu yana öğrenci ve öğretmenlerimizin bir emeği var bugün bu emek bir şenliğe dönüşüyor. Bir bayram şenliği ve havası içerisinde geçmesini diliyorum ve bu şenlikte de ev sahibi rolünü üstlendiğim için çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Biz üniversite olarak üniversite öğrencilerimize yaz okulunu kaldırdık, lise öğrencilerine yaz okulunu açtık. Her sene Harezmi Eğitim Modeli'ne Yıldız Teknik Üniversitesi olarak bir katkı sunuyoruz. Öğrenciler teknolojiyi kullanarak, uygulayarak, deneyerek ve yaparak bir de Türkiye'nin en büyüğü ve 7 bin AR-GE çalışanıyla, tekno parkımızda, lise öğrencilerimizin öğrencilerimizle tanıştırmaları da büyük bir katkı sağlayacaktır diye düşünüyoruz."Konuşmaların ardından TRT Radyo Çok Sesli Gençlik Korosu bir konser verdi. Daha sonra Kışla Binası'nda yer alan Harezmi Uygulama Okulları gezildi.Programa Özbekistan yüksek eğitim görevlileri, Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyenleri, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.Harezmi Eğitim Modeli, disiplinler arası yaklaşımı yeniden yorumlayarak farklı disiplinlerin eş değerde yer aldığı, iş birliğini benimseyen, bilgisayar bilimi öğretimini sosyal bilim dalları ile bütünleştiren, bilgi işlemsel düşünme becerilerinin hayata adapte edildiği, programlama ve öğretim araçlarının etkin kullanıldığı, robotik ve oyun tasarımıyla eğlenerek üreten, kendini sürekli güncelleyen bir eğitim modeli olarak öne çıkıyor. 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında 196 devlet okulu ve 7 özel okulda uygulandı.