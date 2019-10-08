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Yıldız Tilbe, Amerika'ya tepki gösterdi: Allah belanızı versin

Amerika Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik ekonomik tehdidinden sonra sanatçı Yıldız Tilbe sinirlendi. Sosyal medya hesabından sert açıklama yapan Tilbe, "Allah Amerika'nın ve babası olan iki ülkenin bin türlü belasını versin" dedi.

08.10.2019 16:39

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde planladığı olası operasyona ilişkin Twitter'dan Türkiye'yi tehdit etmiş, Türkiye'nin sınırları aşması halinde ekonomik yaptırım uygulayacağını açıklamıştı. Sanatçı Yıldız Tilbe de bu açıklamalara sessiz kalmadı. Twitter hesabından açıklama yapan Tilbe, "Allah Amerika'nın ve babası olan iki ülkenin bin türlü belasını versin" ifadelerini kullandı.

"KAFAMIZI BOZANLARA SEBZE, MEYVE VERMEYELİM"

Sözlerine "Allah Amerika'nın ve babası olan iki ülkenin bin türlü belasını versin, dünya kurtulsun" diyen Tilbe, şöyle devam etti: "Kafamızı bozan ne kadar ülke varsa biz ambargo uygulayalım. Üslerini kapatalım, sebze, meyve hiçbir şey vermeyelim. Tohumları başını yesin almayalım, mallarını ithal etmeyelim. Ekelim biçelim, hiçbirine ihtiyacımız yok."

İşte Yıldız Tilbe'nin Amerika'ya tepki gösterdiği paylaşım;


TRUMP TEHDİT ETTİ

ABD Başkanı Trump, Türkiye'yi ekonomisiyle tehdit etmişti. Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde sınırları aşan bir şey yapması halinde, Türkiye ekonomisini tamamen yok edip ortadan kaldıracağı" tehdidinde bulundu. Pentagon Sözcüsü Yarbay Carla Gleason da yaptığı açıklamada,"Türkiye Suriye'de hava görev emrinden çıkarıldı, gözlem ve keşif bilgileri verilmeyecek" demişti.

Trump şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye, benim büyük ve emsalsiz bilgeliğimle sınırları aşmak olarak değerlendirdiğim bir şey yaparsa, Türk ekonomisini yıkıp ve yok edeceğim (daha önce yaptım).(Türkiye'nin) Avrupa ve diğerleri ile birlikte, yakalanan IŞİD'lileri ve ailelerini gözetmeleri gerekiyor. ABD, IŞİD'in yüzde 100'ünün yakalanması da dahil olmak üzere, beklenenden çok daha fazlasını yaptı. Şimdi bölgedeki diğerlerinin kendi bölgelerini korumalarının zamanı geldi."

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Yıldız Tilbe, Amerika'ya tepki gösterdi: Allah belanızı versin

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Yıldız Tilbe, Türkiye, Magazin, Politika, Güncel

YORUMLAR(27)
HACI AMA AMCA DEĞİL:Alkışlıyoruz yıldız ablayı
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0 0
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GE:Yildiz Bravo sende kendi cepini düsünüceksin tabi
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2 2
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OSMANİYE:ALAY EDEN DİNGİLLER YILDIZIN TIRNAĞI OLAMAZSINIZ KARINCA BİLE OLSA YARDIM ETMEYE ÇALIŞIYOR SAFIMIZ BELLİ OLSUN DİYE. . . NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE. . . .
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5 3
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ÇELİK BLEK:Bravo Yıldız ablaya, vatanını seven bir insan.
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7 2
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KAFASI YERİNDE DEĞİL CİDDİYE ALMAYIN:karıyı esrara bağladınız ; turkuazcı tırrekler!!
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1 2
ASLI:YA YILDIZ ORTA 2 TERK EĞİTİMİN İLE BU KONULAR AŞAR SENİ SEN İŞİNİ YAP MÜZİĞİNİDE BEĞENMEM AMA NEYSE.
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6 19
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ADINI YAZ Y:Aslı bunun eğitimle alakası yok. bu sadece düşünce özgürlüğü. . insanları eğitimiyle değilde insan oldukları için saygı duyalım lütfen . .
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6 0
İRFAN:kadın nasıl üzüldü şimdi okumuş aslı beni sevmiyo diye
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6 1
ALMANCİ:iyi ki zamaninda Almanyaya goc etmisiz orta dogu batakligindan bu gereksiz sovlardan kurtulduk cok sukur
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8 12
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KAAN:alman usagi aslini inkar eden kafirdir hain burdada almanyadada haindir ordada on iki ay calisiyorsun yada büyük bir ihtimalle arbeitslos parasından geciniyorsundur yasadigin yerde yüzde yüz köpek kulübesidir yurt disinda yaşayanları çok iyi bilirim türkiyenin havası senin gibi hainleri bozar oldugun yerde kal bir pislik weniger.
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