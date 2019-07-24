Yıldız Tilbe'den alkışlanacak hareket!

Sanatçı Yıldız Tilbe yaklaşan kurban bayramı öncesi ihtiyaç sahibi mazlum ve mağdur insanları unutmadı. Yurtiçi ve dışında 105 hisse kurban bağışlayarak ihtiyaç sahibi insanları sevindirecek.

Deniz Feneri Derneği'nden yapılan açıklamaya göre , "Kurbanlarınız Yoksulların Bayramı Olsun" sloganıyla yurtdışı 30 ülke ve yurtiçinde kurban kesimleri gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz aylarda Afrika'da susuzluk çeken bölgelere anne ve babası adına su kuyuları açtıran ve yeni su kuyuları içinde çalışma yaptıran ünlü şarkıcı, insani yardım faaliyetlerine yaşamım boyunca devam edeceğim dedi.

Deniz Feneri Derneği'nin Ramazan Abi'si olarak bilinen ve hayatını insani yardıma vakfeden İbrahim Uğurlu'nun elini öpüp hayır dualarını alan Yıldız Tilbe Ramazan Abi'sine verdiği sözleri tutarak yardım faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Yeşilçam emektarı İbrahim Uğurlu nam-ı diğer "Ramazan Abi" ise yaptığı açıklamada "Yıldız kızım gönlü zengin, vicdanı merhameti okyanus gibi bir yiğit evladım, kendisine garipler yetimler mazlumlar adına çok teşekkür ediyorum.Yapmış olduğu bu ulvi davranışın diğer meslektaşlarına da örnek olmasını diliyorum. Varolsun" dedi.