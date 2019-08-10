Yıldız Tilbe, ilginç sahne kıyafetiyle konsere damga vurdu

Türk popunun yıldız sanatçısı Yıldız Tilbe, Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında önceki akşam ünlü şarkıcı sahneye çıktı.

İLGİNÇ KIYAFETİYLE SEYİRCİLERİ ŞAŞIRTTI

Dansları ve şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan ünlü şarkıcı, sahnede giydiği kıyafetle de dikkat çekti. Yırtık kot şortu ve papyon şeklindeki askılı bluzuyla sahneye çıkan Tilbe'nin kostümü seyircileri şaşırttı.

SILA'YA DESTEK VERDİ

Konserden bir gün önce Akmerkez'de görüntülenen Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde konserde şarkılarını oturarak söyleyen Sıla'ya seyirciler tarafından tepki gösterilmesini doğru bulmadığını söyledi.