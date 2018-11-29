Yıldız Tilbe Jolly Joker'i Büyüledi

Yaklaşık iki bin kişilik bir kalabalığın saatler öncesinden doldurduğu mekanda, ''Sevdanın Tadı' şarkısı ile başlangıç yapan başarılı sanatçı, dillere dolanan duygusal parçalarını peş peşe seslendirerek hayranlarını büyüledi. Öte yandan güzel sanatçı beyaz dantelli elbisesi ve kırmızı ayakkabılarıyla da sahnede dikkatleri üzerine çekti.

Yıldız Tilbe seyirciler arasında yer alan arkadaşı Niran Ünsal'ı sahnesine davet etti. Şarkıcı Niran Ünsal alkışlar eşliğinde sahneye çıktı. Ünsal, " Hayatta şöyle bir gerçek var. Aynı anne babadan olmayan milyonlarca kardeşim var. Onlardan en hası da sevgili Yıldız Tilbe'dir. O benim kıymetlimdir, bacımdır, canımdır. O benim başımın tacı, gönlümün ilacıdır." sözleriyle başaralı sanatçıya olan sevgisini dile getirdi.Ünsal daha sonra Tilbe'ye dönerek "Hocam müsadeniz varsa "Vazgeçtim" şarkısını söyleyeceğim." dedi. Niran Ünsal izin aldıktan sonra muhteşem bir performans gerçekleştirdi. Ünsal bu şarkının ardından "Kafama Sıkar Giderim" ve "Hangimiz Sevmedik" şarkılarını seslendirerek ve Yıldız Tilbe'yi öperek mekandaki yerine geçti.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan ünlü besteci, soluksuz bir performans sergileyerek kendisini dinlemeye gelen sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Tilbe, konserinin sonlarına doğru ritmi biraz daha yükseltip oyun havalarıyla coşkuyu ikiye katladı. Başarılı sanatçı konserini alkışlar eşliğinde noktaladı.