Yıldız Tilbe, Kelime Oyunu Yarışmasına Damga Vurdu!

Yıldız Tilbe, teve 2 ekranlarında yayınlanan Kelime Oyunu'nun 400. özel bölümünde yarışmacı oldu.

YILDIZ TİLBE, BİRİNCİ OLDU

400 bölümü yayınlanan, teve 2'nin fenomen yarışma programı 'Kelime Oyunu'nun yarışmacıları arasında Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından Yıldız Tilbe de vardı. Sosyal medyadan 'Kelime Oyunu' yarışmasına katılmak istediğini belirten Yıldız Tilbe'yi, program ekibi cevapsız bırakmadı ve stüdyoya davet etti. Sempatik tavırlarıyla dikkati çeken şarkıcının katılımıyla oldukça keyifli bir program ortaya çıktı.Hem cevapları hem de şarkılarıyla 'Kelime Oyunu'nun 400. bölümüne damgasını vuran Yıldız Tilbe, 9400 puanla birinci oldu. teve 2'nin fenomen yarışma programı hafta içi her akşam yeni bölümüyle, cumartesi akşamları ise hafta finaliyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.