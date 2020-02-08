Yıldız Tilbe, konserinde yaptığı dansla yine adından söz ettirdi

Farklı tarzı ve stiliyle her daim farkını ortaya koyan usta sanatçı Yıldız Tilbe, dün akşam hayranlarının yoğun isteği karşısında Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser verdi. Tilbe, kendisiyle özdeşleşen dans performansıyla dikkat çekti.

KONSERİNDE YİNE ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Konserlerinde yaptığı çılgın danslarla sık sık adından söz ettiren Yıldız Tilbe, son konserinde yine kendinden geçti. Dans etmeyi çok seven Tilbe, 'Kandıramazsın' isimli şarkısıyla önce göbek attı sonra da çiftetelli oynadı. Şarkıcının dansını izleyen sevenleri ise alkış ve ıslıklarla eşlik etti.

SAÇLARINI KISACIK KESTİRDİ

Sosyal medya hesabını en aktif kullanan isimlerin başında gelen Yıldız Tilbe, geçtiğimiz hafta yaptığı paylaşımda saçlarını kısacık kestiğini duyurdu. Yeni imajını takipçileriyle paylaşan Tilbe, altına "Saçlarımı yonttum sayılır, hiç boya kalmadı. Siyahıyla beyazıyla orijinal" notunu düştü.