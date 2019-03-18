Yıldız Tilbe'nin Paylaşımına Melih Gökçek'ten Destek Geldi: Alkışı Hak Ettin

Yeni Zelanda'daki terör saldırısının ardından, katliamcının mesajlarında Ayasofya'ya da yer vermesi büyük tepki çekti. Şarkıcı Yıldız Tilbe de Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması gerektiğine yönelik paylaşımlarda bulundu.

"AÇILSIN, İZİN Mİ ALACAĞIZ?"

Tilbe paylaşımlarında şu ifadeleri kullanmıştı: "Ayasofya ibadete açılsın. Ayasofya'nın öyle kapalı kalması için hiçbir sebep yok, fakat ibadete açılması için başta Fatih Sultan'ın vasiyeti ve Müslüman aleminin isteği ve bir sürü sayamadığım nedenden dolayı ibadete açılmalı. Açılsın, izin mi alacağız. Valla bak, büyük bir törenle açalım, bütün ülkelerin büyükleri gelsin, yemekler dağıtılsın , Kuran-ı Kerim okunsun, çok güzel olur. Bütün Osmanlı'nın ve gelmiş geçmiş bütün vatan şehitlerinin ruhu şad olur."

MELİH GÖKÇEK'TEN PAYLAŞIMLARA DESTEK GELDİ

Yıldız Tilbe'nin Ayasofya paylaşımlarına eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten de destek geldi. Melih Gökçek'in açıklaması şöyle: "Yıldız Ti·lbe, bayan sanatkârların gözü en karası, en yi·ği·di·... Doğru bi·ldi·ği·ni· söylemekten zerre çeki·nmeyecek kadar cesur. İşte Ayasofya i·çi·n söyledi·kleri· ve tepki· koyanlara verdi·ği· cevap... Alkışları hak ettin yi·ği·t sanatçı, herkes alkışlasın lütfen."

İşte Melih Gökçek'in paylaşımları;