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Yıldız Tilbe'nin yeni imajı sosyal medyada gündem oldu! "Kendine ne yaptın Yıldız?"

Sahnede yaptığı çılgınlıklar ve açıklamalarıyla gündem olan şarkıcı Yıldız Tilbe saçını kestirdi. Yeni görüntüsünü sosyal medyadan paylaşan ünlü şarkıcı, "Saçlarımı yonttum sayılır. Hiç boya kalmadı. Siyahıyla beyazıyla orijinal" yazdı.

23.01.2020 16:43 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:57

Bergüzar Korel ve Tuba Büyüküstün'den sonra Yıldız Tilbe'de kısa saç modasına uydu. Saçlarını kestiren Yıldız Tilbe, yeni görüntüsünü sosyal paylaşım sitesi 'dan hayranlarıyla paylaştı.

"SAÇLARIMI YONTTUM SAYILIR"

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Yıldız Tilbe, hemen hemen her kesiti takipçileriyle paylaşıyor. Bazen takipçileriyle dertleşen ünlü şarkıcı bazen de fikir alışverişi yapan Tilbe, yeni görüntüsünü takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü şarkıcı paylaşımına, "Saçlarımı yonttum sayılır. Hiç boya kalmadı. Siyahıyla beyazıyla orijinal. 'Müslüm' filmini izliyorum" yazdı.

"ÇOK YAKIŞIKLI OLMUŞSUN ABLA"

Yıldız Tilbe'nin yeni imajı kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Bazı takipçileri, "Çok yakışıklı olmuşsun abla, askere mi gidiyorsun? Abla çok doğal olmuşsun yakışmış, Kendine ne yaptın Yıldız?" şeklinde yorumlarda bulundu.

Yıldız Tilbe'nin yeni imajı sosyal medyada gündem oldu!

Tuba Büyüküstün, Yıldız Tilbe, Twitter, Magazin


HABER YORUMLARI (10)
MEMLEKETİM:Bu cok cirkin.
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SAKARYALI HATUN:Çok doğal ve tatlış bir kadın. :))))
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Hervyere yorum yapmak zorunda mısın sen, derslerine çalışmıyorsun, sürekli burdasın.
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BEŞİKTAŞ ULAN:KASE''si ile bir yerlere gelen sözde sanatçılar içinde SESİ ile bir yerlere gelmiş ender ses sanatçısı arada böyle çıkışları olmasa
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:):boyanıp yalandan kandırmıyor kimseyi sizin benim gibi biri aslında üstünlük yaslamıyor orjinal ve egosuz biri
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ERCAN :Yakışıklı tabiri erkekler için kullanılır, kadınlar için ise güzel olduğu söylenir. .
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ADMİN:yıldız, ım yaaa bal kadın her hali çok tatlı :)
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EROL MEHMET YILDIZ:Habeş tavuğu gibi olmuş.
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İST:nekadar güzel olabilisinki
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GENÇKIZ:KISA SAÇ İYİDİR AMA MODELLİ OLSAYDI BARİ. . KENDİN Mİ KESTİN ACEBA.
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