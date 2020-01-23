Yıldız Tilbe'nin yeni imajı sosyal medyada gündem oldu! "Kendine ne yaptın Yıldız?"

Bergüzar Korel ve Tuba Büyüküstün'den sonra Yıldız Tilbe'de kısa saç modasına uydu. Saçlarını kestiren Yıldız Tilbe, yeni görüntüsünü sosyal paylaşım sitesi Twitter 'dan hayranlarıyla paylaştı.

"SAÇLARIMI YONTTUM SAYILIR"

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Yıldız Tilbe, hemen hemen her kesiti takipçileriyle paylaşıyor. Bazen takipçileriyle dertleşen ünlü şarkıcı bazen de fikir alışverişi yapan Tilbe, yeni görüntüsünü takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü şarkıcı paylaşımına, "Saçlarımı yonttum sayılır. Hiç boya kalmadı. Siyahıyla beyazıyla orijinal. 'Müslüm' filmini izliyorum" yazdı.

"ÇOK YAKIŞIKLI OLMUŞSUN ABLA"

Yıldız Tilbe'nin yeni imajı kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Bazı takipçileri, "Çok yakışıklı olmuşsun abla, askere mi gidiyorsun? Abla çok doğal olmuşsun yakışmış, Kendine ne yaptın Yıldız?" şeklinde yorumlarda bulundu.