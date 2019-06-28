Yıldız Tilbe ve kızı Sezen'in benzerlikleri herkesi şaşırttı

Son olarak O Ses Türkiye 'de jüri üyeliği yapan başarılı şarkıcı Yıldız Tilbe ve gözlerden uzak yaşayan kızı Sezen'in fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Torunları ile poz veren Yıldız Tilbe'nin kızıyla olan benzerliği ise herkesi şaşırttı.

FOTOĞRAFLARINA YORUM YAĞDI

Yıldız Tilbe'nin 1984 yılında evlendiği Güngör Karahan'dan olan ve çok sevdiği Sezen Aksu 'nun adını verdiği kızı, Sezen Burçin'in fotoğrafına binlerce yorum geldi. Bazı sosyal medya kullanıcıları Tilbe'nin bir kızının olduğunu yeni öğrendiğini söylerken bir kısmı da mutluluklarının bozulmaması için temennilerde bulundu.

EŞİ ASKERDEYKEN KIZINI DOĞURDU

Yıldız Tilbe henüz 16 yaşındayken, 1984 yılında 15 gün önce tanıştığı ve ne iş yaptığını dahi bilmediği Güngör Karahan ile kaçarak evlendi. Eşi 1 ay sonra askere gitti. Eşi dönünceye kadar kızı Sezen Burçin dünyaya geldi.

Bu evlilik 6 yıl sürdü ve 1990 yılında eşinden boşandı. Bu evlilikten bir kız çocuğu dünyaya getiren Yıldız Tilbe, kızına elinden geldiğince kameralardan uzak bir hayat yaşatmaya özen gösterdi.