28.06.2019 08:54
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Yıldız Tilbe ve kızı Sezen'in benzerlikleri herkesi şaşırttı

Yıldız Tilbe, kızı Sezen Burçin Karahan ve torunları ile poz verdi. Anne ve kızın birbirine ikiz kadar benzemesi de dikkat çekti.

Son olarak O Ses Türkiye 'de jüri üyeliği yapan başarılı şarkıcı Yıldız Tilbe ve gözlerden uzak yaşayan kızı Sezen'in fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Torunları ile poz veren Yıldız Tilbe'nin kızıyla olan benzerliği ise herkesi şaşırttı.

FOTOĞRAFLARINA YORUM YAĞDI

Yıldız Tilbe'nin 1984 yılında evlendiği Güngör Karahan'dan olan ve çok sevdiği Sezen Aksu 'nun adını verdiği kızı, Sezen Burçin'in fotoğrafına binlerce yorum geldi. Bazı sosyal medya kullanıcıları Tilbe'nin bir kızının olduğunu yeni öğrendiğini söylerken bir kısmı da mutluluklarının bozulmaması için temennilerde bulundu.

EŞİ ASKERDEYKEN KIZINI DOĞURDU

Yıldız Tilbe henüz 16 yaşındayken, 1984 yılında 15 gün önce tanıştığı ve ne iş yaptığını dahi bilmediği Güngör Karahan ile kaçarak evlendi. Eşi 1 ay sonra askere gitti. Eşi dönünceye kadar kızı Sezen Burçin dünyaya geldi.

Bu evlilik 6 yıl sürdü ve 1990 yılında eşinden boşandı. Bu evlilikten bir kız çocuğu dünyaya getiren Yıldız Tilbe, kızına elinden geldiğince kameralardan uzak bir hayat yaşatmaya özen gösterdi.

Yıldız Tilbe ve kızı Sezen'in benzerlikleri herkesi şaşırttı
O Ses Türkiye , 1984 , Yıldız Tilbe , Magazin

YORUMLAR(6)
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:ALLAH cümlemizin çocuklarını hayırlı evlat eylesin acılarını göstermesin AMİN
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BAYAN:canım yıldızım kadınım
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ADINIZI YAZIN:şaşacak ne var anneye benzer
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ÖMERSİN:YILDIZ ABLAAAAAA. vallahi seni cok seviyorum. . telefonlarımı bir açsan ahh iki dk sohbet etsem seninle. lutfeennn. torunlarını da kızını da Allah bağışlasın sana .
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