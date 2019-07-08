08.07.2019 03:09
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Yıldız Tilbe ve Koray Avcı Ereğli'yi coşturdu

Yıldız Tilbe ve Koray Avcı Ereğli

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen 'Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali'nin son gününde sahne alan sanatçılar Koray Avcı ve Yıldız Tilbe, şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen 'Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali'nin son gününde sahne alan sanatçılar Koray Avcı ve Yıldız Tilbe, şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Festivalin üçüncü ve son akşamında sahneye ilk olarak Koray Avcı çıktı. Konser alanını dolduran binlerce kişi, Koray Avcı'nın seslendirdiği şarkılara eşlik etti. İzleyiciler, Koray Avcı'nın duygusal şarkılarına cep telefonu ışıklarıyla eşlik etti. Şarkı arasında eline aldığı tarakla saçlarını tarayan Koray Avcı, "Eğer bir kadın saçlarını uzun tarıyorsa bilin ki bir sıkıntı var. Eğer uzun tarıyor ve ayna karşısında tarıyorsa bir b...k yediniz demektir ama kısa tarıyorsa sorun yok demektir" dedi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Koray Avcı'ya Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, hediyeler verdi.
YILDIZ TİLBE COŞTURDU
Koray Avcı'nın ardından sahne alan Yıldız Tilbe ise dansı ve seslendirdiği unutulmaz parçalarıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Yıldız Tilbe'nin elbisesinin altına giydiği spor ayakkabı ise dikkatlerden kaçmadı. Zaman zaman eğlendiren zaman zaman da duygulandıran Tilbe'nin şarkılarına binlerce kişi eşlik etti. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, çeşitli hediyeler verdiği Yıldız Tilbe'ye teşekkür etti. Festival, havai fişek gösterisiyle sona erdi.


- Zonguldak
Kaynak: DHA
Yıldız Tilbe, Koray Avcı, Zonguldak, Kültür Sanat

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