İstanbul
'da düzenlenen Yıldız ve Büyük Kadınlar Türkiye
Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi.
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonaya 33 ilden 348 sporcu katıldı.
Büyük kadınlarda, 48 kiloda Ayşe Çağırır, 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Beyza Saraçoğlu, 57 kiloda Esra Yıldız, 60 kiloda Satı Burcu, 64 kiloda Çağla Aluç, 69 kiloda Busenaz Sürmeneli
, 75 kiloda Esmanur Koç, 81 kiloda Elif Güneri
ve +81 kiloda Şennur Demir, altın madalya kazandı.
Yıldız kızlarda ise, 46 kiloda Yağmur Baba, 48 kiloda Gamze Soğuksu, 50 kiloda Ayşe Özdemir
, 52 kiloda Nilay Yarençam, 54 kiloda Ebrar Sıla
Öztürk, 57 kiloda Elif Yavuz
, 60 kiloda Nisa Nur
Erdem, 63 kiloda Zehra Ceren Tuncer, 66 kiloda İlayda Sıla Yurttan, 70 kiloda Ayşe Doğan
, 75 kiloda Senanur Kocaoğlu, 80 kiloda Ece Asude Ediz ve +80 kiloda Elif Meryem
Usta, altın madalyanın sahibi oldu.
Kaynak: AA