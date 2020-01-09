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Yıldız Yüzücülerimizden Önemli Başarı

Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzun yüzücüleri, MEB Yıldızlar İl Birinciliği müsabakalarında 7 tane birincilik, 7 tane ikincilik ve 4 tane üçüncülük kazandı.

09.01.2020 16:02 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:02Yıldız Yüzücülerimizden Önemli Başarı

Toplamda 18 madalya kazanan yüzücülerimiz, MEB Yıldızlar Yarı Finallerine katılmaya da hak kazandı.

'da yüzme sporunun gelişmesi ve ülkemiz adına yarışan sporcuları yetiştirmeyi hedefleyen Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzda, yıldız yüzücülerimiz yine önemli bir başarıya imza attı. Yıldız yüzücülerimiz, 7-8 Ocak 2020 tarihleri arasında Manisa'da düzenlenen MEB Yıldızlar İl Birinciliği müsabakalarında; 7 tane birincilik, 7 tane ikincilik ve 4 tane üçüncülük elde etti. Yüzücülerimiz, müsabakalarda toplam 18 madalya kazandı. Müsabakalarda birincilik elde eden yüzücülerimiz, MEB Yıldızlar Türkiye Yarı Finallerine katılmaya da hak kazandı.


Türkiye, Manisa, MEB, Güncel

Kaynak: Bültenler

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