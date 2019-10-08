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Yıldızeli'nde "Evimiz Okulumuz" projesi başlatıldı

Yıldızeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrenci velilerine yönelik "Evimiz Okulumuz " adlı proje başlattı.

08.10.2019 10:06Yıldızeli'nde
Yıldızeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrenci velilerine yönelik "Evimiz Okulumuz " adlı proje başlattı.
Yolkaya Ortaokulu'nda öğrenci velileriyle bir araya gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Baral, velilere bilgiler vererek, projenin amacını anlattı.
Baral, öğrencinin eğitimde başarılı olması için okulun yanı sıra evindeki ortamın ve velilerin davranışlarının önemli olduğunu vurguladı.
Öğrenci ders çalışırken ebeveynlerin televizyon ve cep telefonuyla zaman kaybetmek yerine çocuğuyla ilgilenmesi gerektiğini belirten Baral, "İlçe merkez ve köylerimizdeki tüm okullarımızı gezerek velilerimize bu projeyi anlatacağız, öğrencilerimizin başarılı olması için ev ortamı ve velilerin olumlu davranışları çok önemli." dedi.

Yıldızeli, Güncel

Kaynak: AA

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