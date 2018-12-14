Yıldızkent Camisi İbadete Açıldı

Yozgat
'ın Sorgun
ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde yaptırılan Yıldızkent Camisi, ibadete açıldı.
Eski Belediye Başkanı Ahmet Şimşek
ve bir grup hayırsever tarafından yaptırılan camide ilk cuma namazını Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik kıldırdı.
Kaymakam Mustafa Altınpınar
, Belediye Başkanı Murat Gürbüz, İl Genel Meclisi Başkanı Hacı Şahbaz, Eski Belediye Başkanı Ahmet Şimşek ve çok sayıda vatandaşın katıldığı cuma namazı sonrası AA muhabirine cami hakkında bilgi veren Şimşek, "Aydınlıkevler Mahallesi Sorgun'un en büyük mahallesidir. Bu mahallemizin nüfusu her geçen gün artıyor ve kuzey yönünde birçok site yapılıyor. Sorgun merkezde 50'nin üzerinde cami bulunmasına karşılık, burada maalesef hiç cami yoktu ve insanlar namaz kılmak için 2-3 kilometre yürümek zorunda kalıyordu. Camimiz bugün hizmete açıldı, hayırlı olsun." dedi.
Ahmet Şimşek,Yozgat,Sorgun
14 Aralık 2018 Cuma 14:40