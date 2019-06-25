25.06.2019 12:44
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"Yıldızlar Altında Karadeniz" fotoğraf sergisi açıldı

"Yıldızlar Altında Karadeniz" fotoğraf sergisi açıldı

Giresun'da "Yıldızlar Altında Karadeniz" fotoğraf sergisi açıldı.

Giresun 'da "Yıldızlar Altında Karadeniz " fotoğraf sergisi açıldı.
Can Akengin Sanat Galerisi'neki sergide Ahmet Kılıç , Hakan Aydın ve Engin Ayyıldız'ın Giresun, Ordu , Rize , Trabzon ve Samsun 'un doğal ve tarihi mekanlarında çektiği 45 fotoğraf yer alıyor.
Serginin açılışını yapan Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, burada yaptığı konuşmada, amatör ve profesyonel fotoğrafçıların fotoğraflarını Valilik'te özenle sergilediklerini söyledi.
Giresun'un hem gecesi hem denizi hem de yaylalarının güzel olduğunu belirten Sarıfakıoğulları, "Giresun başlı başına güzellik abidesi. İnşallah burada da bu güzellikler hep beraber belki her gün gördüğümüz güzellikleri bir şiir tadında bu sergide sunulacak. Ben şimdiden tebrik ediyorum. Çok nadide ve güzel eserler olduğuna emin olarak bu sergiye geldim." dedi.
Kaynak: AA
Samsun , Giresun , Karadeniz , Kültür Sanat

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