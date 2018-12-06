Yıldızlar Futbol Turnuvası Sona Erdi

Yozgat
'ta okullar arası düzenlenen Yıldızlar Futbol
Turnuvasında, Merkez
Ortaokulu şampiyon oldu.
Yıldızlar Futbol Turnuvası, Merkez Ortaokulu ile Çözüm Koleji arasında Bozok Stadyumu dış sahada oynanan final maçıyla sona erdi.
Finalde, Çözüm Kolejini 2-0 yenen Merkez Ortaokulu şampiyon oldu.
Okulun beden eğitimi ve spor öğretmeni Reşit Savaş Doğan, okullarının 6 yılda 4 şampiyonluk elde ettiğini söyledi.
Turnuva süresinde takımlarının 20 gol atıp bir gol yediğini aktaran Doğan, 5- 7 Nisan
'da düzenlenecek bölge müsabakalarında, Yozgat'ı başarıyla temsil etmek istediklerini belirtti.
Merkez,Futbol
06 Aralık 2018 Perşembe 15:06