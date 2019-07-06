Ordu
'da düzenlenen Yıldızlar, Gençler Açık Hava Türkiye
Okçuluk Şampiyonası'na ikinci gün müsabakalarıyla devam edildi.
Türkiye Okçuluk Federasyonunca Ordu 19 Eylül
Stadı'nda gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününde dereceye giren kulüpler belirlendi.
Organizasyonun ikinci gününde dereceye giren kulüpler şöyle:
Klasik Yay Yıldız Erkek:
1- Yıldırım Okçuluk Spor
Kulübü
2- Ege Okçuluk İhtisas Spor Kulübü
3- Okçular Vakfı Spor Kulübü
Klasik Yay Yıldız Bayan:
1- Okçular Vakfı Spor Kulübü
2- Marmara Okçuluk Spor Kulübü
3- Vedat Erbay Spor Kulübü
Makaralı Yay Genç Erkek:
1- Okçular Vakfı Spor Kulübü
2- Marmara Okçuluk Spor Kulübü
3- Demka Okçuluk
Makaralı Yay Yıldız Bayan:
1- Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü
2- Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü
3 - Antalya Elite Spor Kulübü
Toplam 33 ilden 400 sporcunun katıldığı şampiyona, yarın sona erecek.