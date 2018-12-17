Yıldızlar Halter Türkiye Şampiyonası'nın Ardından

Ordu
'nun Ünye
ilçesinde lise öğrencisi Yusuf Fehmi Genç
, Ankara
'da düzenlenen Yıldızlar Halter Türkiye
Şampiyonası'nda 61 kiloda Türkiye ikincisi oldu.
Mustafa Rakım Anadolu Lisesi
Müdürü Hüsamettin Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerini spor ve sosyal etkinliklerde destek verdiklerini söyledi.
Öğrencilerini başarılarından dolayı kutlayan Aydemir, şunları söyledi:
"Öğrencimiz Yusuf Fehmi Genç spor hayatında başarısının yanı sıra, ahlaki yönden de örnek davranışlarıyla takdir ettiğimiz ve desteklediğimiz bir öğrencimiz. Sporda ve hayatında başarılı olacağına inanıyoruz. Yarında, ardından gelen gençlere hem örnek olacak ve ismini önümüzdeki süreçte çokça duyacağız. Öğrencimize spor ve sosyal hayatında başarılar diliyorum."
Sporcu Yusuf Fehmi Gen ise halter sporunda kendisini geliştirmek istediğini belirterek, "3 yıldır halter sporu yapıyorum. Bu spora devam etmek ve kendimi geliştirmek istiyorum. Koparmada 110 kilo, silkmede 132 kilo yaparak Türkiye ikinciliği elde ettim. Bir ay sonra yapılacak olan Yıldızlar Dünya Şampiyonası kampına davet edildim." dedi.
Genç, ayrıca halterin halk arasında boyu kısaltıyor gibi yanlış bir algı olduğunu, halterin kemiklerin açılmasını ve gelişimini sağlayan bir spor dalı olduğunu sözlerine ekledi.
Ankara,Genç,Türkiye
Kaynak: AA