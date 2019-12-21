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Yıldızlar Satranç İl Birinciliği Başladı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Satranç İl Temsilciğinin 2019-2020 yılı faaliyet programında yer alan Yıldızlar İl Birinciliği müsabakaları başladı.

21.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 21.12.2019 16:33 Yıldızlar Satranç İl Birinciliği Başladı
Gençlik ve İl Müdürlüğü Satranç İl Temsilciğinin 2019-2020 yılı faaliyet programında yer alan Yıldızlar İl Birinciliği müsabakaları başladı.

İl Müdürlüğü Ferdi Sporlar Merkezinde 2 gün boyunca yapılacak olan müsabakalarda sporcular doğru hamlelerle dereceye girmeye çalışacak. Yıldızlar İl Birinciliği müsabakalarında dereceye giren sporcular 'da yapılacak olan Yıldızlar Şampiyonasına katılmaya hak kazanacaklar.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakalara katılan sporculara ve antrenörlerine başarılar diledi. - KAYSERİ

Türkiye, Antalya, Spor

Kaynak: İHA

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