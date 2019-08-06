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Yıldızlar tekvandoda büyük heyecan

Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası heyecanı yarın Özbekistan'da başlıyor.

06.08.2019 11:35 Yıldızlar tekvandoda büyük heyecan
Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası heyecanı yarın Özbekistan'da başlıyor.
Dünya Tekvando Federasyonu tarafından Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 07-10 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'na 60 ülkeden yaklaşık 550 sporcu katılacak. Şampiyonada Türkiye'yi 10'ar erkek ve kız sporcu temsil edecek. Turnuvada mücadele edecek Türk sporcuların isimleri şöyle:
"Erkekler: Yusuf Badem (33 kg), Hamza Osman Aydoğan (37 kg), Cüneyt Gökalp (41 kg), Ceyhun Can Münyas (45 kg), İbrahim Halil Çelik (49 kg), Alperen Ayaz (53 kg), Hakan Kaya (57 kg), Ömer Furkan Körpe (61 kg), Rahmet Baran Şimşek (65 kg), Mehmet Efe Özdemir (+65 kg).
Kadınlar: Hayrunnisa Gürbüz (29 kg), Şüheda Yangın (33 kg), Elif Sude Akgül (37 kg), Zeynep Nur Sarıçiçek (41 kg), Beyza Karabulut (44 kg), Elifsu Gençyılmaz (47 kg), Hatice Pınar Yiğitalp (51 kg), Ayşenur Konakçı (55 kg), Büşra Öztürk (59 kg), Zehra Begüm Kavukcuoğlu (+59 kg).



Özbekistan, Taşkent, Spor

Kaynak: DHA

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