Yıldızlar Türkiye Serbest Güreş Grup Müsabakaları sona erdi
Erzincan'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Serbest Güreş Grup Müsabakaları tamamlandı.
08.03.2020 16:53 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:55
Erzincan 'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Serbest Güreş Grup Müsabakaları tamamlandı.
Merkez Spor Salonu'nda önceki gün başlayan ve 3 ayrı minderde gerçekleştirilen müsabakalara, Ankara ve İstanbul'un da aralarında yer aldığı 29 ilden 250 sporcu katıldı.
Serbest stilde gerçekleştirilen müsabakalarda, 16-17 yaş grubunda 10 sıklette mindere çıkan sporcular, rakiplerine üstünlük sağlamak için kıyasıya mücadele etti.
Organizasyonda 45 kiloda Bekir Keser (Tokat), 48 kiloda Uğurcan Şahin (Kahramanmaraş), 51 kiloda D. Mehmet Eroğlu (Kahramanmaraş), 55 kiloda Ömer Atilla (Batman), 60 kiloda Özgür Gök (Batman), 65 kiloda M. Fatih Durak (Tokat), 71 kiloda Harun Söyler (Ankara), 80 kiloda M. Furkan Güneş (Sivas), 91 kiloda Hasan Taha Küçük (Çorum) ve 110 kiloda Hasan Sipahi (Ankara) birinci oldu.
Sıkletlerinde dereceye giren sporcular, 22-26 Mart'ta Antalya'nın Kemer ilçesinde yapılacak Türkiye Güreş Şampiyonası'nda mücadele etmeye hakkı kazandı.
Müsabakalar, sıkletlerinde ilk üçe giren sporculara madalyalarının verilmesiyle tamamlandı.
Merkez Spor Salonu'nda önceki gün başlayan ve 3 ayrı minderde gerçekleştirilen müsabakalara, Ankara ve İstanbul'un da aralarında yer aldığı 29 ilden 250 sporcu katıldı.
Serbest stilde gerçekleştirilen müsabakalarda, 16-17 yaş grubunda 10 sıklette mindere çıkan sporcular, rakiplerine üstünlük sağlamak için kıyasıya mücadele etti.
Organizasyonda 45 kiloda Bekir Keser (Tokat), 48 kiloda Uğurcan Şahin (Kahramanmaraş), 51 kiloda D. Mehmet Eroğlu (Kahramanmaraş), 55 kiloda Ömer Atilla (Batman), 60 kiloda Özgür Gök (Batman), 65 kiloda M. Fatih Durak (Tokat), 71 kiloda Harun Söyler (Ankara), 80 kiloda M. Furkan Güneş (Sivas), 91 kiloda Hasan Taha Küçük (Çorum) ve 110 kiloda Hasan Sipahi (Ankara) birinci oldu.
Sıkletlerinde dereceye giren sporcular, 22-26 Mart'ta Antalya'nın Kemer ilçesinde yapılacak Türkiye Güreş Şampiyonası'nda mücadele etmeye hakkı kazandı.
Müsabakalar, sıkletlerinde ilk üçe giren sporculara madalyalarının verilmesiyle tamamlandı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Yıldızlar Türkiye Serbest Güreş Grup Müsabakaları sona erdi
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