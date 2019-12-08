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Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın ikinci gününde 14 madalya

İsrail'in Eilat şehrinin ev sahipliği yaptığı Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye, 7 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

08.12.2019 23:38 | Son Güncelleme: 08.12.2019 23:38Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın ikinci gününde 14 madalya
'in Eilat şehrinin ev sahipliği yaptığı Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Halter Şampiyonası'nın ikinci gününde , 7 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.
Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, erkekler 15 yaş altı 55 kiloda Serkan Turan koparmada altın, silkmede altın, toplamda da Avrupa şampiyonu oldu. Aynı kiloda yarışan Zeynel Abidin Mergen ise koparmada bronz, silkmede bronz, toplamda ise Avrupa üçüncüsü oldu. 61 kiloda yarışan Kaan Kahraman ise koparmada altın, silkmede 4. toplamda da Avrupa ikincisi olarak kürsüde yer aldı.
Erkekler 17 yaş altı kategorisi 61 kiloda Yusuf Fehmi Genç, koparmada bronz, silkmede altın, toplamda ise Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Aynı kiloda yarışan Doğan Dönen ise koparmada altın, silkmede gümüş, toplamda ise Avrupa ikincisi oldu.
Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın ikinci gününün sonunda Türkiye, 7 altın, 7 gümüş ve 11 bronz ile toplam 25 madalyaya ulaştı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar da kazanılan madalyalarla ilgili olarak, "Madalya kazanan sporcularımızın ilerleyen senelerde gençler ve büyüklerde daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum. Kazanılan her madalyayı bir sonraki adım için başlangıç kabul ediyoruz. Başarılarda emeği geçen kulüplerimizi ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye, İsrail, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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