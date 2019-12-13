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Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası

İsrail'in Eilat şehrinin ev sahipliği yaptığı Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda Aleyna Kaymaz, Avrupa şampiyonu oldu.

13.12.2019 22:48 | Son Güncelleme: 13.12.2019 22:48Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası
'in Eilat şehrinin ev sahipliği yaptığı Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Halter Şampiyonası'nda Aleyna , Avrupa şampiyonu oldu.
Kızlar 15 yaş altı 81 kiloda Aleyna Kaymaz koparma, silkme ve toplamda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonluğuna ulaşmayı başardı. Genç halterci üç ayrı kategoride Avrupa rekoru kırdı.
Kızlar 17 yaş altı 76 kiloda Dilara Ucan koparmada gümüş, silkmede altın, toplamda gümüş madalya alarak Avrupa ikinciliğine ulaştı. 81 kiloda Nuran Yalçın koparmada dördüncü, silkmede ve toplamda bronz madalyaya ulaşarak Avrupa üçüncülüğü elde etti.
Milli sporcular, yedinci günün sonunda 4 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalyanın sahibi olurken, toplamda 19 altın, 27 gümüş, 23 bronz kazanarak 69 madalyaya ulaştı.
Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, Aleyna Kaymaz'ı elde ettiği başarıdan dolayı kutladı.
Taşpınar, "Koparma, silkme ve toplamda Avrupa rekoru kırarak 3 altın madalyaya uzanan genç kardeşimizi, antrenörlerini ve kulübünü yürekten kutluyorum. Halter olarak özellikle altyapıda önemli başarılar elde etmek bizleri gururlandırıyor. Bu başarıları elde etmek büyük bir gayret ve özverinin sonucu. Ben sporcularımızı, onları yetiştiren antrenörlerimizi, kulüplerimizi ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail, Kaymaz, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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