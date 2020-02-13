Haberler » Spor » Yıldızlar ve Gençler Türkiye Dart Şampiyonası, Zonguldak'ta başladı - Spor

Yıldızlar ve Gençler Türkiye Dart Şampiyonası, Zonguldak'ta başladı

Yıldızlar ve Gençler Türkiye Dart Şampiyonası, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde başladı.

13.02.2020 13:06 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:40Yıldızlar ve Gençler Türkiye Dart Şampiyonası, Zonguldak'ta başladı
Yıldızlar ve Gençler Dart Şampiyonası, 'ın Ereğli ilçesinde başladı.
Ereğli Salonu'nda 4 gün sürecek turnuvanın açılışında konuşan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serkan Keleş, 26 ilden toplam 348 sporcunun katılımıyla şampiyonaya ev sahipliği yaptıklarını söyledi.
"Ülkemizin dört bir yanından gelip, tesislerimizi enerji ve azimleri ile dolduran sporcularımıza başarılar diliyorum." diyen Keleş, "Gençlerimiz bizlere emanet. Bugün biz buradaysak, yarın da sizler burada olacaksınız. Bakanlığımız, üretmiş olduğu projeler ve faaliyetlerle gençlerimizin gelişimlerine katkı sunma gayretinde." ifadelerini kullandı.
Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu da şampiyonaya katılan sporculara başarı dileklerini aktardı.

Zonguldak, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

14:28  Uluslararası Caribou Matematik Yarışması nedir? Uluslararası Caribou Matematik Yarışması kurlları nelerdir?
14:14  Parende nasıl yazılır? TDK'ya göre perende mi, parende mi?
13:42  Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları ve Öldürme Arzusu özeti!
12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
11:31  Dünya Radyo Günü ne zaman? 13 Şubat Dünya Radyo Günü nedir? Radyo ne zaman icat edildi?
13.02.2020 15:10:30