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Yıldızlar Yatırım Holding'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL destek

Yıldızlar Yatırım Holding, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL'lik katkıda bulunduğunu açıkladı.

04.04.2020 11:48 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:48
Yıldızlar Yatırım Holding'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL destek
Yıldızlar Yatırım Holding, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL'lik katkıda bulunduğunu açıkladı.
Yıldızlar Yatırım Holding'in sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Holding'in 130 yıldır ülkesi ve milleti için ürettiği, yatırım yaptığı, istihdam sağladığı belirtildi.
Bugüne kadar yaşanılan her türlü zorlukta Türkiye'nin, devletin yanında olmayı bir vatandaşlık görevi olarak gördükleri ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Birlik ve beraberliğe her zamankinden fazla ihtiyaç duyduğumuz bu zorlu süreçte de bu görevi bir kez daha ifa etmenin gururunu yaşıyoruz. Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL'lik katkıda bulunuyoruz. Gücünü birlik ve beraberliğinden alan bir millet olarak, bu zorlu süreci de dayanışma ruhu içinde geride bırakacak, her zamankinden güçlü ayağa kalkacağız. Hep birlikte, başarı hikayelerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Yıldızlar Yatırım Holding'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL destek - Ekonomi

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