08 Mart 2019, 09:54
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Yıldızlara Doğru Filmi

Yıldızlara Doğru Filmi

Yıldızlara Doğru filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Yıldızlara Doğru filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Askerî bir mühendis; 20 yıl önce uzayda hayat aramak için çıktığı görevde kaybolan babasını galakside aramaya başlar.


Yönetmen: James Gray
Senaryo: James Gray, Ethan Gross
Oyuncular: Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland, Ruth Negga, Greg Bryk, John Finn, Jamie Kennedy, Kimberly Elise, Ravi Kapoor, John Ortiz, Loren Dean, LisaGay Hamilton, Sasha Compère, Kimmy Shields, Alyson Reed, Anne McDaniels , Sean Blakemore, Donnie Keshawarz, Daniel Sauli , Ran Wei, Halszka Kuza, Vivian Fleming-Alvarez , Kayla Adams, Elisa Perry, Justin Dray, Nicholas Walker
Filmin Türü: Macera
Orijinal Adı: Ad Astra
Yapımcı Firma: New Regency Pictures
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Brezilya, ABD
Orijinal Dili: İngilizce, Japonca, Rusça
Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi: 24.05.2019

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Yönetmen, Sinema
Kaynak: InterSinema.com