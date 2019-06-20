Yıldızlara yakışır mezuniyet

Hexagon ve Academy 1418 12. sınıf öğrencileri için Santral Kampüs'te görkemli bir mezuniyet töreni düzenlendi. Program renkli bir kokteyl ile başlarken, kampüs bahçesinde renkli fotoğraf köşelerinde aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte anı fotoğrafı çektiren öğrenciler hüznü ve sevinci bir arada yaşadı. Havanın kararmasıyla birlikte ışıklarla bezenmiş yıldızlı koridorun içinden geçerek mezuniyet yürüyüşüne başlayan öğrenciler, cüppeleri ve kepleriyle büyülediler. Velilerin büyük bir heyecanla izlediği yürüyüşün ardından mezunlar sahnedeki yerlerini alırken program saygı duruşu, İstiklal Marşı ile başladı.

ŞAHİNKAYA'DAN MEZUN OLMANIN GURURU

Gecede günün anlam ve önemine uygun bir konuşma yapanŞahinkayaEğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Şahinkaya, etkileyici ve duygusal konuşmasıyla büyük alkış aldı. Törende eğitim öğretim sürecinde başarı göstererek derece almaya hak kazanan öğrencilere plaketleri takdim edildi. Gecenin sonunda ise coşku en üst seviyede yaşandı. Şahinkayalı 12. sınıf öğrencileri keplerini mutluluk ve coşkuyla atarak mezun olmanın mutluluğu ve gururunu doyasıya yaşadılar.