Yıldızlardan iki madalya

Türkiye Güreş Federasyonu Yıldızlar Serbest Güreş Ligi finalleri 22-24 Kasım tarihlerinde Afyon'da tamamlandı. Tınaztepe Spor Salonu'nda yapılan organizasyonda 29 takımdan 320 sporcu mücadele etti.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün 10 sporcusuyla mücadele ettiği turnuvada 92 Kg'da Sertaç Üngör altın ve 71 Kg'da Erkan Şahin ise gümüş madalyanın sahibi oldu. Ligi iki madalya ile tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yıldızlar Serbest Güreş Süper Ligi 2020 sezonuna katılmaya yeniden hak kazandı.