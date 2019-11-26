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Yıldızlardan iki madalya

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Güreş sporcuları, Yıldızlar Serbest Güreş Ligi finallerini 2 madalya ile tamamladı.

26.11.2019 15:59 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:04Yıldızlardan iki madalya
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Güreş sporcuları, Yıldızlar Serbest Güreş Ligi finallerini 2 madalya ile tamamladı.

Türkiye Güreş Federasyonu Yıldızlar Serbest Güreş Ligi finalleri 22-24 Kasım tarihlerinde Afyon'da tamamlandı. Tınaztepe Salonu'nda yapılan organizasyonda 29 takımdan 320 sporcu mücadele etti. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün 10 sporcusuyla mücadele ettiği turnuvada 92 kiloda Sertaç Üngör altın ve 71 kiloda Erkan Şahin ise gümüş madalyanın sahibi oldu. Ligi iki madalya ile tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yıldızlar Serbest Güreş Süper Ligi 2020 sezonuna katılmaya yeniden hak kazandı. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Spor

Kaynak: İHA

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