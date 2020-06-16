ABD'nin First Lady'siyle Trump'ın kızı Ivanka arasında soğuk savaş

Son günlerde yaşanan ırkçı protestoların gölgesinde, Beyaz Saray'ın içinde soğuk savaş olduğu yazıldı. Mary Jordan'ın yazdığı kitaba göre Melania Trump, Donald Trump'ın kızı Ivanka arasında soğuk rüzgarlar esiyor. İkili arasında yaşanan çekişmenin First Lady ofisine kadar yansıdığı anlatıldı.

16.06.2020 09:51 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:03

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump hakkında çıkan yeni bir kitapta, Beyaz Saray'daki ilk günlerinde üvey kızıyla arasında amansız bir çekişme olduğu aktarıldı. Melania Trump'ın Beyaz Saray'a taşınmadan önce, üvey kızının "First Lady" ofisini "First Family" olarak değiştirmek istediği yazıldı.

OFİSİN TÜM AİLEYE AÇILMASINI İSTEDİ

Mary Jordan'ın yazdığı "Anlaşma Sanatı: Melania Trump'ın Anlatılmayan Hikayesi" adlı kitaba göre Ivanka Trump, oğlu Barron'un okulu nedeniyle bir süre New York'ta kalıp Beyaz Saray'a hemen taşınmayan Melania'nın gelmesinden önce Beyaz Saray'da bir dizi değişiklik gerçekleştirdi. Buna göre Ivanka, Melania için ayrılan ofisi tüm aile üyelerinin kullanabileceği bir alan olarak tasarlamayı istedi, ancak Melania bunu engelledi.

YENİ KAPILAR YAPTIRDI

Jordan, kitabında "Melania uzaktayken, Ivanka, Beyaz Saray'ın elitlerine davetler düzenleyip özel salonunun keyfini çıkardı. First Lady'nin ofisinde kendi evindeymiş gibi davrandı. Ancak, Melania bundan hoşlanmadı, buraya taşındığında sınırları belirlemek için ofisine çeşitli kapılar ekletti" diyor.

DONALD TRUMP'LA ARASINDA SOĞUK RÜZGAR

Bu arada Melania Trump'ın, eşinin 14 Haziran'daki doğum günü nedeniyle sosyal medya üzerinden kutlama yapmaması ve ortalarda görünmemesi dikkat çekti.

ABD’nin First Lady’siyle Trump’ın kızı Ivanka arasında soğuk savaş
Etiketler: Melania Trump, Beyaz Saray, Melania, Dünya, Haber

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