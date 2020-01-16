Haberler » Güncel » Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde 'kış kurtarma' tatbikatı - Haber

Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde "kış kurtarma" tatbikatı

Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde "kış kurtarma" tatbikatı yapıldı.

16.01.2020 19:24 | Son Güncelleme: 16.01.2020 19:27
Kayak Merkezi'nde "kış kurtarma" tatbikatı yapıldı.
ve Kastamonu Afet ve Acil Durum (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince Ilgaz Dağı'ndaki Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği çığ düşmesi, kayakçıların ormanda kaybolması ve teleferik arızası nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.
Çankırı AFAD Arama ve Kurtarma ekip amiri Hakan Köroğlu, burada yaptığı açıklamada, kış şartlarında herhangi bir olumsuz olaya karşı yapmaları gereken işlerin komple tatbikatını gerçekleştirdiklerini söyledi.
Tatbikata 124 personel, 11 kurum ve 34 araçla katıldıklarını belirten Köroğlu, "Senaryomuz, Yıldıztepe Kayak Tesisi'nde meydana gelen bir çığ düşmesi olayı ve teleferiğin durması sonucu durum Çankırı AFAD İl Müdürlüğüne bildirilmiştir. Bunun üzerine ekip arkadaşlarımızla durum değerlendirmesi yapıp Çankırı ve Kastamonu'daki ekiplere vererek 46 dakikalık bir sürede Yıldıztepe Kayak Merkezi'ne gelmişlerdir." dedi.
Senaryo gereği kurtarma operasyonlarını eksiksiz olarak yerine getirdiklerini anlatan Köroğlu, şöyle devam etti:
"Tatbikatımızın planını bir aydır yapıyoruz. Bu tatbikatlarımızı her yıl düzenli olarak yapmaktayız. Geçmiş yıllarda bu tatbikatın aynısını Kastamonu kısmında yaptık. Bu yıl da Yıldıztepe tesislerinde yaptık. Bir aydır bu tatbikata çalışıyoruz. 3 gündür de bütün ekiplerin katılımıyla provasını yaptık. Tatbikatımız çok şükür kazasız belasız istenildiği amaca uygun şekilde gerçekleşmiştir. Emeği geçen tüm arkadaşlarımızı canıgönülden kutluyoruz."
Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde

Kayak Merkezi, Yıldıztepe, Çankırı, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

20:25  Şehit Uzman Jandarma Çavuş Çağrı Toptaş'ın naaşı Ankara'ya uğurlandı - Haber
20:18  AB Konseyi Başkanı Michel, Putin ile Libya'yı görüştü - Haber
20:18  Fildişi Sahili'nde 3 binden fazla mahkuma af - Haber
20:16  Ağrı'da şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Çağrı Toptaş'ın naaşı Ankara'ya uğurlandı - Haber
20:15  Antalyaspor sahasında Göztepe'yi mağlup etti - Haber
19:54  BM raporuyla da belgeledi: YPG/PKK çocukları kullanıyor - Haber
19:45  İBB Meclisi cemevlerinin ibadethane olarak değiştirilmesi önerisini reddetti - Haber
18:08  Eski başyaver Bekir Furkan Özdaban'ın cezası belli oldu - Haber
17:15  Öldürdüğü kadını kanepenin altına sakladı - Haber
16:45  2 ay önce drift yaparken yakalanmıştı, dün gece aynı yolda öldü - Haber
16.01.2020 20:30:10