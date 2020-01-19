Haberler » Güncel » Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde tatil yoğunluğu - Haber

Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde tatil yoğunluğu

Çankırı'daki Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde, sömestr tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

19.01.2020 17:44 | Son Güncelleme: 19.01.2020 17:44Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde tatil yoğunluğu
'daki Kayak Merkezi'nde, sömestr tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.
Yarıyıl tatili ve hafta sonu olmasını fırsat bilen kayakseverler, aileleriyle Yıldıztepe Kayak Merkezi'ne geldi. Ziyaretçilerin bir kısmı ve çocuklar kayak yapmanın tadını çıkardı.
Çankırı Kayak Antrenörleri Derneği Başkanı Mehmet Emin Yelken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarıyıl tatili olması nedeniyle kayak merkezinde hareketlilik yaşandığını söyledi.
Bu sene kar yağışının az olması nedeniyle sezonu geç açtıklarını belirten Yelken, "Sömestr tatili boyunca yoğun ziyaretçi ağırlamayı hedefliyoruz. Kayak merkezimizin ulaşımı kolay olduğu için çevre illerden çok sayıda kayaksever Yıldıztepe'yi tercih ediyor." dedi.
Yelken, kayak merkezinin popülerliğinin her geçen gün arttığına dikkati çekerek, merkezde her seviyeden kayakçıya uygun pistler olduğunu kaydetti.

Kayak Merkezi, Yıldıztepe, Çankırı, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

07:56  ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Libya'da kalıcı ateşkes konusunda ümitli
07:38  Malezya, Hindistan'ın palm yağı kısıtlamasına misilleme yapmayacak
07:36  Avm'deki yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor
07:36  Yakalanan terörist, Nurettin Demirtaş'ın örgüt içindekilere ideolojik eğitim verdiğini itiraf etti
07:35  AVM'deki yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor
20.01.2020 08:04:35