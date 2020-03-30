Yıldıztepe’nin temel betonu döküldü
Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi'nin 7 bin metrekarelik ilk etabında beton serim çalışmaları başladı.
30.03.2020 12:22 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:22
Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi'nin 7 bin metrekarelik ilk etabında beton serim çalışmaları başladı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, ilk etap projesinin bir yıl içerisinde tamamlanacağını belirtirken, " Bursa 'nın buluşma noktası Yıldıztepe olacak" dedi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Yıldıztepe, Mudanya, Bursa, Ekonomi