Yıldıztepe'nin temel betonu döküldü

Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi'nin 7 bin metrekarelik ilk etabında beton serim çalışmaları başladı.

Mudanya 'nın doğal ve tarihi yapısına uygun olarak, her açıdan denizin görülebileceği şekilde projelendirilen Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi'nin geo duvar temelinin beton döküm çalışmaları başladı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını yerinde incelerken, bölge yapısına uygun dükkanlar, kafeteryalar, restoranların, yönetim birimlerinin bulunacağı 25 dükkan, konser etkinlikleri, açık hava sergileri, yazlık sinema günlerinin yapılacağı amfi ile dinlenme bölümleri, çocuk oyun alanları, engelsiz yürüyüş yollarının bulunacağı yeşillendirilmiş bir yaşam alanının yaratılacağını vurguladı.İlk etap projesinin bir yıl içerisinde tamamlanacağını belirten Başkan Türkyılmaz,, " Bursa 'nın buluşma noktası Yıldıztepe olacak. Gelen herkesin çok mutlu olacağı bir yaşam alanını 7'den 77'ye tüm hemşehrilerimiz kullanabilecek" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler