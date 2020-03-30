Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yıldıztepe'nin temel betonu döküldü

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, ilk etap projesinin bir yıl içerisinde tamamlanacağını belirtirken, "Bursa'nın buluşma noktası Yıldıztepe olacak" dedi.

30.03.2020 17:37 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:37
Yıldıztepe'nin temel betonu döküldü

Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi'nin 7 bin metrekarelik ilk etabında beton serim çalışmaları başladı.

Mudanya 'nın doğal ve tarihi yapısına uygun olarak, her açıdan denizin görülebileceği şekilde projelendirilen Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi'nin geo duvar temelinin beton döküm çalışmaları başladı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını yerinde incelerken, bölge yapısına uygun dükkanlar, kafeteryalar, restoranların, yönetim birimlerinin bulunacağı 25 dükkan, konser etkinlikleri, açık hava sergileri, yazlık sinema günlerinin yapılacağı amfi ile dinlenme bölümleri, çocuk oyun alanları, engelsiz yürüyüş yollarının bulunacağı yeşillendirilmiş bir yaşam alanının yaratılacağını vurguladı.İlk etap projesinin bir yıl içerisinde tamamlanacağını belirten Başkan Türkyılmaz,, " Bursa 'nın buluşma noktası Yıldıztepe olacak. Gelen herkesin çok mutlu olacağı bir yaşam alanını 7'den 77'ye tüm hemşehrilerimiz kullanabilecek" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Hayri Türkyılmaz, Yıldıztepe, Mudanya, Bursa, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Yıldıztepe'nin temel betonu döküldü - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Açılışı öne alınan dev hastane, koronavirüs hastalarına hizmet verecek Haberler
Açılışı öne alınan dev hastane, koronavirüs hastalarına hizmet verecek
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: 1 yıldan önce bitmesi kolay değil Haberler
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: 1 yıldan önce bitmesi kolay değil
Virüsün vurduğu Avrupa ülkesinde Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı Haberler
Virüsün vurduğu Avrupa ülkesinde Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı
Morglar doldu! New York’ta koronadan ölenler mobil morglara taşındı Haberler
Morglar doldu! New York'ta koronadan ölenler mobil morglara taşındı
Koronanın yayıldığı İspanya’da 12 bin 298 sağlıkçı virüse yakalandı Haberler
Koronanın yayıldığı İspanya'da 12 bin 298 sağlıkçı virüse yakalandı
Koronavirüsteki ’süper yayıcı’ tehlikesi! 600 kişiye bulaştırabilir Haberler
Koronavirüsteki 'süper yayıcı' tehlikesi! 600 kişiye bulaştırabilir
İstanbul’da koronavirüs sebebiyle deniz otobüsü seferleri durduruldu Haberler
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle deniz otobüsü seferleri durduruldu
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geldi Haberler
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geldi

Son Dakika Güncel Haberleri

18:40: Adana Büyükşehir Belediyesi Bandosu'ndan sokakta moral konseri - Haber 18:40: Karantinadaki köylerin ihtiyacını "Vefa Sosyal Destek Grubu" karşılıyor - Haber 18:40: Bartın'da Hasankadı beldesi karantinaya alındı (2) - Haber 18:40: Şehirlerarası otobüs yolculuğu için alınan tedbirler titizlikle uygulanıyor - Haber 18:40: (ÖZEL) İstanbul Adliyesi önündeki banklar boş kalmadı - Haber 18:07: Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu - Magazin 17:56: Milli Eğitim Bakanlığı: Okul öncesi eğitim aidatları alınmayacak - Haber 17:50: Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek - Haber 17:27: Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki - Magazin 17:01: Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir - Haber 16:38: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüs mutasyona uğramazsa, vakaların 1 yıldan önce bitmesi kolay değil - Haber 16:28: Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya'da Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı - Haber