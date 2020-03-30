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Yıldıztepe'nin temeli atıldı

Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi'nin 7 bin metrekarelik ilk etabında beton serim çalışmaları başladı.

30.03.2020 12:31 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:31
Yıldıztepe'nin temeli atıldı
Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi'nin 7 bin metrekarelik ilk etabında beton serim çalışmaları başladı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, ilk etap projesinin bir yıl içerisinde tamamlanacağını belirtirken, " Bursa 'nın buluşma noktası Yıldıztepe olacak" dedi.

Mudanya'nın doğal ve tarihi yapısına uygun olarak, her açıdan denizin görülebileceği şekilde projelendirilen Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi'nin geo duvar temelinin beton dökümüne başlandı. Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını yerinde incelerken, bölge yapısına uygun dükkanlar, kafeteryalar, restoranların, yönetim birimlerinin bulunacağı 25 dükkan, konser faaliyetleri, açık hava sergileri, yazlık sinema günlerinin yapılacağı amfi ile dinlenme bölümleri, çocuk oyun alanları, engelsiz yürüyüş yolları yapılacağını vurguladı. İlk etap projesinin bir yıl içerisinde tamamlanacağını belirten Başkan Türkyılmaz,, "Bursa'nın buluşma noktası Yıldıztepe olacak. Gelen herkesin çok mutlu olacağı bir yaşam alanını 7'den 77'ye tüm hemşehrilerimiz kullanabilecek" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Hayri Türkyılmaz, Yıldıztepe, Bursa, Güncel
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